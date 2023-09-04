Абхазия вошла в топ-3 туристических направлений у россиян

Абхазия стала одним из самых популярных зарубежных турнаправлений в этом году у российских путешественников. За 9 месяцев этого года в республике побывали более миллиона туристов из РФ.

Абхазия заняла третье место в рейтинге самых популярных международных туристических направлений у путешественников из РФ. Эта информация была опубликована на странице российской Ассоциации туроператоров.

Отмечается, что с января по сентябрь 2023 года в республике побывали 1,2 млн туристов из России, что на 4% больше, чем за такой же период прошлого года.

Туроператоры отмечают, что на первом месте по объему турпотока неизменно остается Турция. В этом году количество россиян посетивших эту страну увеличилось на 33%. За девять месяцев 2023 года в Турции побывали свыше 5,1 млн туристов, в прошлом году за аналогичный период – 3,8 млн граждан РФ.

Второе место по популярности у российских туристов занимают Объединенные Арабские Эмираты. Туда туристический поток вырос на 63%. В прошлом году с января по сентябрь ОАЭ посетили 743 тыс путешественников из РФ, в этом году за такой же период более 1,2 млн туристов.

Кроме этого, у граждан России пользуются спросом туристические путевки в Тайланд, Египет, Китай, Мальдивы, Шри-Ланку, Кубу и Сербию.

Туроператоры отмечают, что всего за девять месяцев этого года россиянами было совершено 11 млн поездок за рубеж с целью отдыха и туризма.