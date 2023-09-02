Военно-Грузинская дорога встанет на ремонт

Уже послезавтра, 13 ноября, грузинская сторона начнет ремонт Военно-Грузинской дороги, что затруднит движение по трассе в первую очередь для большегрузов.

Буквально через два дня, 13 ноября, грузинская сторона начнет ремонт Военно-Грузинской дороги со стороны въезда из Грузии в Россию, что затруднит движение машин через КПП "Верхний Ларс" до конца месяца, сообщила пресс-служба ФТС России.

Движение перекроют не сразу – оно будет ограничено в первую очередь для большегрузов, а затем и для других категорий автомашин, из-за чего водителям грузовиков придется использовать другие маршруты, передает "АиФ-Ставрополье".

В ФТС России напомнили, что на границе России с Азербайджаном работают три международных автомобильных пункта пропуска: Яраг-Казмаляр, Тагиркент-Казмаляр и Ново-Филя, однако проезд через последний из них разрешен только для порожних фур.