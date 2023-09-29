Аэропорт Геленджика может вернуться к работе

Аэропорт Геленджика может возобновить полеты. Росавиация изучит вопрос о разрешении взлета самолетов в направлении гор.

В Росавиацию поступил запрос от кубанского сенатора Александра Трембицкого о том, чтобы разрешить авиаперевозчикам взлетать в аэропорту Геленджика в направлении гор. До приостановки работы авиагавани взлет осуществлялся в направлении моря.

Глава Росавиации Дмитрий Ядров заметил, что решать данный вопрос необходимо крайне аккуратно с точки зрения безопасности полетов.

"Мы действительно подготовили поручение нашему научно-исследовательскому институту исходя из типов воздушных судов проработать эту ситуацию. У нас есть аналогичный курс взлета во "Внуково"

– Ядров

Он уточнил, что некоторые типы лайнеров не выдерживают траектории при выполнении таких взлетов, из-за чего случаются ситуации уклонения.