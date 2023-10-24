Казахстан отказался от российского газа

Казахстан не нуждается в газе из РФ для покрытия внутреннего спроса. Об этом заявили в Минэнерго республики.

Глава Минэнерго Казахстана сообщил о том, что республика не нуждается в газе из РФ для бытовых нужд.

"Будет зависеть от индикативного баланса"

– Алмасадам Саткалиев

Напомним, что в прошлом месяце глава Минэнерго заявлял о том, что республика намерена закупать российский газ для покрытия внутреннего спроса.

Кроме того, Казахстан продолжает сотрудничество с «Газпромом», касающееся поставок голубого топлива, его добычи и последующей переработки.