Казахстан отказался от российского газа

Казахстан не нуждается в газе из РФ для покрытия внутреннего спроса. Об этом заявили в Минэнерго республики.
Глава Минэнерго Казахстана сообщил о том, что республика не нуждается в газе из РФ для бытовых нужд.
"Будет зависеть от индикативного баланса"
– Алмасадам Саткалиев
Напомним, что в прошлом месяце глава Минэнерго заявлял о том, что республика намерена закупать российский газ для покрытия внутреннего спроса.
Кроме того, Казахстан продолжает сотрудничество с «Газпромом», касающееся поставок голубого топлива, его добычи и последующей переработки.
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