Гянджа отмечает День Победы Азербайджана

В городе Гянджа началось празднование Дня Победы Азербайджана. В программе шествие военных, тематический круглый стол, концерт и фейерверк.
Шествие военнослужащих в честь Дня Победы Азербайджана проходит в этим минуты в городе Гянджа.
Праздничный марш стартовал с проспекта Низами Гянджеви и завершится на центральной площади на проспекте Гейдара Алиева.
Помимо шествия военных в Гяндже 8 ноября состоятся и другие мероприятия в честь Дня Победы Азербайджана. Запланировано проведение круглого стола на тему «Летопись Победы нашей истории», затем будет проведена акция по посадке деревьев в Парковом комплексе Гейдара Алиева. Праздничный концерт пройдет вечером перед зданием городской Исполнительной власти.
Праздник в Гяндже завершится фейерверком.
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