Вестник Кавказа

Гянджа отмечает День Победы Азербайджана

Гянджа отмечает День Победы Азербайджана
В городе Гянджа началось празднование Дня Победы Азербайджана. В программе шествие военных, тематический круглый стол, концерт и фейерверк.

Шествие военнослужащих в честь Дня Победы Азербайджана проходит в этим минуты в городе Гянджа.

Праздничный марш стартовал с проспекта Низами Гянджеви и завершится на центральной площади на проспекте Гейдара Алиева.

Помимо шествия военных в Гяндже 8 ноября состоятся и другие мероприятия в честь Дня Победы Азербайджана. Запланировано проведение круглого стола на тему «Летопись Победы нашей истории», затем будет проведена акция по посадке деревьев в Парковом комплексе Гейдара Алиева. Праздничный концерт пройдет вечером перед зданием городской Исполнительной власти.

Праздник в Гяндже завершится фейерверком.

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