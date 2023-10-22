Вестник Кавказа

Ветер закрыл канатки на «Эльбрусе»

Ветер закрыл канатки на «Эльбрусе»
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Руководство курорта «Эльбрус» приостановило комнатную дорогу Мир – Гарабаши из-за сильного ветра. Горнолыжникам придется подождать пока погода наладится.

Желание прокатиться останется нереализованным у лыжников, прибывших на «Эльбрус»: канатка Мир – Гарабаши остановлена из-за усиления ветра.  

«Канатная дорога Мир - Гарабаши закрыта по погодным условиям (сильный ветер)»

– Telergram-канале курорта «Эльбрус».

Напомним, что запуск самой высокой в Европе канатной дороги состоялся в 2015 году. После открытия канатки курорт получил статус «всесезонного», так как снег на этих высотах не тает практически весь год.

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