Ветер закрыл канатки на «Эльбрусе»

Руководство курорта «Эльбрус» приостановило комнатную дорогу Мир – Гарабаши из-за сильного ветра. Горнолыжникам придется подождать пока погода наладится.
Желание прокатиться останется нереализованным у лыжников, прибывших на «Эльбрус»: канатка Мир – Гарабаши остановлена из-за усиления ветра.
«Канатная дорога Мир - Гарабаши закрыта по погодным условиям (сильный ветер)»
– Telergram-канале курорта «Эльбрус».
Напомним, что запуск самой высокой в Европе канатной дороги состоялся в 2015 году. После открытия канатки курорт получил статус «всесезонного», так как снег на этих высотах не тает практически весь год.
Читайте нас в Дзен Новости Google News