В Азербайджане произошло землетрясение

Этим утром жители Азербайджана ощущали подземные толчки. Причиной стало землетрясение в Иране и на территории Азербайджана - в Ленкорани.
Республиканский центр сейсмологической службы Азербайджана сообщает о землетрясении магнитудой 5.1.
Природное явление было в 09:18 на территории Ирана и ощущалось в приграничных районах Азербайджана: Агдаме, Ярдымлы, Лерике, Саатлы.
В 09:19 тряхнуло также Ленкорань, подземные толчки на поверхности ощущались на 3-4 балла. Землетрясение почувствовали и жители Джалилабада.
МЧС Азербайджана сообщает о том, что информации о пострадавших, погибших или разрушениях, вызванных землетрясением сегодня, не поступало.
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