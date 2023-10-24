Вестник Кавказа

В Азербайджане произошло землетрясение

В Азербайджане произошло землетрясение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Этим утром жители Азербайджана ощущали подземные толчки. Причиной стало землетрясение в Иране и на территории Азербайджана - в Ленкорани.

Республиканский центр сейсмологической службы Азербайджана сообщает о землетрясении магнитудой 5.1.

Природное явление было в 09:18 на территории Ирана и ощущалось в приграничных районах Азербайджана: Агдаме, Ярдымлы, Лерике, Саатлы.

В 09:19 тряхнуло также Ленкорань, подземные толчки на поверхности ощущались на 3-4 балла. Землетрясение почувствовали и жители Джалилабада.

МЧС Азербайджана сообщает о том, что информации о пострадавших, погибших или разрушениях, вызванных землетрясением сегодня, не поступало.

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