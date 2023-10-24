Вестник Кавказа

МИД Азербайджана поздравил граждан с Днем Победы

МИД Азербайджана поздравил граждан с Днем Победы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В соцсети «X» появилась публикация МИД Азербайджана по случаю Дня Победы Азербайджана. Ведомство поздравляет с праздником и благодарит героев.

Азербайджанское министерство иностранных дел разместило в соцсети «X» публикацию по случаю Дня Победы Азербайджана, отмечаемого 8 ноября.

«Сегодня в нашей стране отмечается праздник, ставший символом национальной гордости, торжеством нашей славной Победы в 44-дневной Отечественной войне - 8 Ноября - День Победы. Мы с благодарностью чтим память героев, ценой собственной жизни вписавших славную Победу в нашу историю. С Днем Победы, Азербайджан!»

– МИД Азербайджана

В этот день по случаю праздника в Баку пройдет торжественно шествие. Праздничный парад решено провести в этом году в городе Ханкенди.

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