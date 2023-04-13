В России снизились цены на вторичное жилье

Цены на рынке вторичного жилья в октябре опустились в России почти на 1%. Снижение зафиксировано впервые с начала года.

Квартиры на отечественном рынке вторичной недвижимости впервые с начала года пошли вниз, об этом заявил директор по продажам сети агентств недвижимости "Этажи" Сергей Зайцев.

"Средняя цена продажи квадратного метра вторичного жилья в России достигла очередного пика в сентябре - 90 тысяч рублей и начала снижаться. За месяц коррекция составила сразу 0,8%, до 89,3 тысячи рублей за "квадрат". При этом непрерывный рост отмечался весь текущий год начиная с января"

– Зайцев

По словам специалисты, с начала года в среднем жилье стало дороже на 14,6%.

Снижение цен на квартиры в России в 2022 году также случилось в октябре и продлилось до конца года. Тенденция этой осени - остывание рынка "вторички", связанное с меньшей доступностью россиянам ипотеки, объяснил он в беседе с РИА Недвижимость.

"В итоге, на рынке сейчас очень интересная переходная ситуация, когда цена предложения продолжает расти, а реальная цена продажи уже снижается"

– Зайцев