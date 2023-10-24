Вестник Кавказа

Москва прогреется до плюс 10

Молодежь на улице
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тепло продолжает радовать жителей столицы и Подмосковья. Сегодня будет около 8-10 градусов, изредка возможны незначительные осадки.

Период аномального тепла в столичном регионе продолжается. В среду в Москве ожидается около 10 градусов тепла.

«Температура воздуха в Москве составит от 7 до 9 градусов тепла, по области от плюс 5 до плюс 10 градусов. Ветер юго-западный, 5–10 м/с»

– Гидрометцентр

Специалисты предупреждают о вероятного небольшого дождя. День ожидается облачный, временами небо будет проясняться.

Атмосферное давление остается пониженным - 744 мм ртутного столба.

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