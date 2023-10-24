Тоннели в Газе: третье измерение войны Израиля и Палестины

Наземная операция Израиля в Газе продолжается вторую неделю. Бои ведутся в трех измерениях: на земле, в воздухе и под землей. Третий аспект операции, подземный, самый сложный из-за сети тоннелей ХАМАС, проложенных по всей территории сектора Газа. Расскажем, что за тоннели в Газе, для чего они нужны и во сколько они обошлись.

Тоннели страха

За десятилетия палестино-израильского конфликта обширные сооружения, созданные под землей на территории сектора Газа, получили среди израильтян название ”тоннели страха”. Террористические тоннели, активная фаза строительства которых началась 15 лет назад, настолько внушительные, что пресс-секретарь ЦАХАЛа Даниэль Хагари называет их не иначе, как метро Газы. Благодаря этим тоннелям боевики ХАМАС способны:

быстро преодолевать значительные дистанции

пополнять собственные запасы вооружений

эвакуировать раненых и уходить от преследования

неожиданно атаковать вражеские цели.

Первые тоннели в Секторе Газа

Первые тоннели в секторе Газа появились еще в начале 1980-х годов, после подписания египетско-израильского мирного соглашения. Строились они на территории города Рафах - на границе между Египтом и Сектором Газа для обхода не всегда работавшего ККП ”Рафах”. Само по себе строительство подземных сооружений в Газе - древняя практика: раньше в этой части Палестины в земле выкапывались колодцы для орошения сельскохозяйственных земель. Впервые израильские силы обнаружили тоннель в 1983 году, вскоре после выхода с Синайского полуострова.

Подземный город Газе

По информации израильской армии, в Секторе Газа не просто тоннели, а целый подземный город. Всего под землей Газы, предположительно, прокопаны 1300 тоннелей, общая длина которых составляет более 500 км, при этом длина самого Сектора Газа всего чуть более 40 км. Израильские официальные лица утверждают, что зачастую тоннели строятся под гражданской инфраструктурой, в частности, больницами и домами обычных людей, при этом сотрудники палестинских больниц отрицают данное утверждение. О протяженности ”метро” в Газе еще в 2021 году заявил Яхья Синвар. Если его слова правда, то длина тоннелей в Газе составляет две трети от протяженности линий московского метрополитена.

Как строят тоннели в Секторе Газа

Масштабное строительство тоннелей в Секторе Газа началось после выхода с территории Израиля и захвата власти группировкой ХАМАС, то есть в 2007-2008 годах.

Тоннели в Газе строятся на глубине 30-40 метров.

Прокладываются они с помощью относительно простых инструментов, поскольку в Секторе Газа нет специализированного оборудования. Кроме того, с геологической точки зрения территория Сектора Газа представлена слоями песчаного ила, который относительно легко копать.

По данным израильской армии, для создания тоннелей задействуется палестинское население.

Строительный материал для тоннелей поставлялся в том числе и с территории Израиля: в 2010 году Тель-Авив разрешил ограниченные поставки гравия, стали и цемента в Сектор Газа для создания жизненно важной инфраструктуры в анклаве.

По подсчетам ЦАХАЛа, стоимость строительства одного тоннеля составляет - $3 млн. Большинство тоннелей в Газе относительно узкие, но некоторые предназначены для проезда небольших транспортных средств. Многие из тоннелей оснащены ловушками, а также заминированы. Руководство ХАМАСа утверждает, что тоннели в Газе не могут использоваться гражданским населением анклава, поскольку создаются они исключительно для боевиков группировки и их целей.

Заложники ХАМАС

Руководство Израиля уверено, что заложники, взятые в плен 7 октября во время нападения ХАМАСа на Израиль, содержатся в тоннелях. Это подтверждают и слова одной из освобожденных заложниц, Йохевед Лившиц. 85-летняя женщина рассказала, что она вместе с остальными взятыми в плен жителями кибуца Нир-Оз оказалась под землей, в месте, представляющем собой ”огромную сеть тоннелей”.

Тоннели в Газе - провал израильской обороны?

Израильские службы безопасности предупреждали об опасности тоннелей в секторе Газа, начиная с 2000-х годов. Тем не менее тогда большинство сообщений на этот счет не воспринимались властями всерьез ввиду несоизмеримости масштабов сооружений и имеющихся средств на их реализацию. Впервые ХАМАС использовал тоннели для атаки на Израиль в 2006 году: группировка прокопала проход под заградительным сооружением и оказалась на территории Израиля. Тогда был похищен израильский солдат Гилад Шалит: он провел в плену у ХАМАСАа пять лет. Для предотвращения подобных инцидентов на границе с сектором Газа был возведен бетонный барьер, уходящий глубоко под землю.

Уничтожение тоннелей

Уничтожить тоннели - задача сложная. Несколько лет назад Израиль обнаружил пять тоннелей, которые прокапала группировка Хезболла с территории южного Ливана в сторону северной части Израиля. На их уничтожение ушло полтора месяца. В секторе Газа тоннелей гораздо больше. У Израильской армии есть два варианта решения проблемы тоннелей в секторе Газа:

уничтожить

сделать непригодными для использования.

Самый эффективный способ уничтожения тоннелей ХАМАСа - бомбардировки, однако они чреваты гибелью гражданских лиц.

Среди средств, которые могут использовать израильские военные в террористических тоннелях:

термобарические снаряды (вакуумные бомбы)

бункерные бомбы

затопление тоннелей водой под высоким давлением.

Асимметричная война

Для ХАМАС тоннели - одно из средств асимметричной войны. Несмотря на то, что израильские силы значительно превосходят силы ХАМАС, как по количеству, так и по техническим характеристикам, группировке, благодаря тоннелям, удается осуществлять боевые задачи. Израильским военным не рекомендуется заходить в тоннели, поскольку это чрезвычайно опасно. Тем не менее у Армии Израиля есть спецотряд для борьбы в тоннелях, а также команда, которая занимается определением мест, где находятся тоннели в секторе Газа. На сегодняшний день, по словам Даниэля Хагари, в секторе Газа были уничтожены сотни подземных целей.