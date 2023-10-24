Вестник Кавказа

Ставрополью гарантируют дожди в следующем году 

Ставрополью гарантируют дожди в следующем году 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сильная засуха несет угрозу безопасности для Ставропольского края, заявил глава региона. В этой связи было решено привлечь для орошения местности самолет Росгидромета.    

Самолет Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды будет обеспечивать осадки на Ставрополье

«Мы рассматриваем такую возможность, в бюджет следующего года заложили [необходимое финансирование]. <> Если мы его будем использовать, то только для влагозарядки и только по погоде»

– глава региона Владимир Владимиров 

Данное решение он обосновал тем, что недостаток осадков является одной из причин ландшафтных пожаров. 
Владимиров посетовал, что регион уже третий год находится в ситуации, когда ландшафтные пожары угрожают как сельскохозяйственной, так и экологической сферам жизни региона.

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