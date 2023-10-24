Ставрополью гарантируют дожди в следующем году 

Сильная засуха несет угрозу безопасности для Ставропольского края, заявил глава региона. В этой связи было решено привлечь для орошения местности самолет Росгидромета.
Самолет Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды будет обеспечивать осадки на Ставрополье.
«Мы рассматриваем такую возможность, в бюджет следующего года заложили [необходимое финансирование]. <> Если мы его будем использовать, то только для влагозарядки и только по погоде»
– глава региона Владимир Владимиров
Данное решение он обосновал тем, что недостаток осадков является одной из причин ландшафтных пожаров.
Владимиров посетовал, что регион уже третий год находится в ситуации, когда ландшафтные пожары угрожают как сельскохозяйственной, так и экологической сферам жизни региона.
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