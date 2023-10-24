Вестник Кавказа

Азербайджанский "Кяпаз" может возглавить грузинский специалист

Логотип футбольного клуба “Кяпаз“
© Фото: страница футбольного клуба “Кяпаз“ в социальных сетях
Новым наставником "Кяпаза" может стать специалист из Грузии. Предыдущий тренерский штаб покинул команду после разгромного поражения в рамках 12-го тура чемпионата Азербайджана.

Новым главным тренером футбольного клуба "Кяпаз" (Азербайджан) может стать грузинский специалист Кахабер Цхададзе. Об этом пишут местные СМИ.

Экс-наставник казахстанского "Каспия" является основным претендентом на пост главного тренера.

На прошлой неделе главный тренер "Кяпаза" Азер Мамедов подал в отставку после сокрушительного поражения от "Карабаха". Встреча завершилась победой агдамцев со счетом 7:1.

Турнирная таблица

После 12 туров "Кяпаз" находится на последнем месте в чемпионате Азербайджана, в активе команды всего 6 очков.

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