Азербайджанский "Кяпаз" может возглавить грузинский специалист

Новым наставником "Кяпаза" может стать специалист из Грузии. Предыдущий тренерский штаб покинул команду после разгромного поражения в рамках 12-го тура чемпионата Азербайджана.
Новым главным тренером футбольного клуба "Кяпаз" (Азербайджан) может стать грузинский специалист Кахабер Цхададзе. Об этом пишут местные СМИ.
Экс-наставник казахстанского "Каспия" является основным претендентом на пост главного тренера.
На прошлой неделе главный тренер "Кяпаза" Азер Мамедов подал в отставку после сокрушительного поражения от "Карабаха". Встреча завершилась победой агдамцев со счетом 7:1.
Турнирная таблица
После 12 туров "Кяпаз" находится на последнем месте в чемпионате Азербайджана, в активе команды всего 6 очков.
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