Вестник Кавказа

Водителей предупредили о затруднении движения на "Верхнем Ларсе"

КПП Верхний Ларс
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
На "Верхнем Ларсе" временно будет затруднено движение. На протяжении трех недель там будут идти ремонтные работы.

Со следующей недели и до конца ноября проезд через контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс" будет затруднен. Об этом информирует Федеральная таможенная служба России.

Это связано с ремонтом дороги с грузинской стороны. В течение трех недель там планируется асфальтировать дорогу, в связи с чем некоторые полосы будут временно закрыты.

В ФТС рекомендуют использовать альтернативные маршруты перевозки грузов.

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