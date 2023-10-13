Водителей предупредили о затруднении движения на "Верхнем Ларсе"

На "Верхнем Ларсе" временно будет затруднено движение. На протяжении трех недель там будут идти ремонтные работы.

Со следующей недели и до конца ноября проезд через контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс" будет затруднен. Об этом информирует Федеральная таможенная служба России.

Это связано с ремонтом дороги с грузинской стороны. В течение трех недель там планируется асфальтировать дорогу, в связи с чем некоторые полосы будут временно закрыты.

В ФТС рекомендуют использовать альтернативные маршруты перевозки грузов.