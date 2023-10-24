Вестник Кавказа

Дагестанских школьников обеспечат учебниками

Дагестанских школьников обеспечат учебниками
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане была выявлена нехватка учебников. В том числе, посвященных истории и культуре республики. Власти пообещали решить проблему.

Дагестанские школы будут доукомплектованы учебниками, сообщили в региональном Минобрнауки.

«В следующем году из регионального бюджета планируется выделить на закупку учебных пособий 452 млн рублей, на эти средства будет закуплено более 500 тыс. учебников. В текущем году более чем на 290 млн были закуплены учебные пособия, в том числе национально-регионального компонента»

– Минобрнауки Дагестана

В ведомстве констатировали нехватку учебников в школах. Закупка обойдется региональному бюджету три миллиарда рублей.

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