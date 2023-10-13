Brent подешевела до $82

Цены на нефть в ходе сегодняшних торгов упали почти на 4%. В частности, североморская нефтяная смесь марки Brent вернулась к ценам двухмесячной давности.

Цены на нефть продолжают падение. Об этом свидетельствуют данные сегодняшних торгов.

Так, за 7 ноября, цены упали практически на 4%.

К 20:33 (мск) стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась до $82 за баррель. Последний раз нефть данного сорта стоила меньше в конце августа.

В свою очередь, фьючерсы нефтяной на нефть WTI подешевели до $77,77.