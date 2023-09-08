Когда Турция запустит АЭС «Аккую»?

В конце октября будущего года власти Турции дадут старт АЭС «Аккую». Здесь будут производить около 10% всей электроэнергии в Турецкой Республике.

Анкара анонсировала запуск АЭС «Аккую». Сообщается, что старт работе первого энергоблока будет дан 29 октября 2024 года. Об этом сообщил

«Остальные планируется ввести в эксплуатацию в течение трех - четырех лет. На "Аккую" будет производиться порядка 10% электроэнергии в нашей стране»

– глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар

Ранее глава российского государства заявил о том, что после того, как Турция зарегистрировала АЭС как ядерный объект входит в клуб промышленно и технологически развитых стран.