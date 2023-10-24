В Махачкале горит столярный цех

Столярный цех в столице Дагестана загорелся несколько часов назад. В результате происшествия никто не пострадал.

Вечером 7 ноября в Махачкале вспыхнул пожар в столярном цехе. Об этом рассказали в ГУ МЧС РФ по Дагестану.

"По системе 112 поступило сообщение о пожаре в заброшенном здании в по улице Камалова, 73, города Махачкала"

– пресс-служба ведомства

Там отметили, что огонь охватил 300 кв метров. К 18:39 пожарным удалось локализовать возгорание, к 19:38 быдл ликвидировано открытое горение.

Согласно предварительным данным, в результате происшествия не пострадал ни один человек.