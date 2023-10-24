В Израиле продолжается гражданский день траура

В Израиле продолжается день траура по жертвам "черной субботы" 7 октября. Сегодня по всей территории еврейского государства проходят поминальные мероприятия.

Силами гражданских активистов в Израиле был организован день траура. Жители страны скорбят о жертвах «черной субботы», так еще называют дату 7 октября, когда безоружных жителей еврейского государства атаковали палестинские радикалы ХАМАС. Тогда согласно последним подсчетам погибло более 1,4 тыс человек.

Инициаторами траурной акции стали гражданские организации страны, в то время как власти остались в стороне от траурных мероприятий. По словам активистов, нежелание поддерживать инициативу на высоком уровне продиктовано тем, что руководство Израиля не хочет возвращаться к трагическим событиям, за которые также несет ответственность. Напомним, что в первые часы атаки террористов армия страны не смогла дать достойный отпор врагу, так как была не готова к столь масштабному наступлению.

Мероприятия начались утром, когда на административных центрах были приспущены флаги, вечером состоялась церемония зажжения поминальных свечей на улицах городов. Также прошли мероприятия с участием семей жертв трагедии, а в учебных учреждениях прошли тематические уроки.

Акция завершился у здания парламента Израиля. Здесь соберутся семьи погибших и пострадавших в «черную субботу». Они будут требоваться отставки правительства Нетаньяху.

Напомним, что израильские СМИ анонсировали выступление главы правительства еврейского государства: планируется, что он обратится к нации уже сегодня вечером.