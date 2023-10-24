В посольстве Азербайджана отмечают День Победы в Карабахской войне

Сегодня в Москве прошел официальный прием, посвященный третьей годовщине Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

Как заявил "Вестнику Кавказа" посол Азербайджана в РФ Посол Полад Бюльбюль оглы:

Три года назад под руководством Верховного главнокомандующего президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Азербайджанский народ одержал великую победу, которая вписана золотыми буквами в историю нашего народа. 8 ноября был освобожден город Шуша, и этим была поставлена точка в 44-дневной войне. После этого в ночь с 9 на 10 ноября было подписано трехстороннее Заявление, где практически обозначалась капитуляция Армении. День, который мы ждали 30 лет, наконец, наступил.

Мне хочется, пользуясь случаем, поздравить всех своих соотечественников, которые проживают в России с этим великим праздником нас всех. Хочется, чтобы следующие поколения, которые идут за нами, ценили эту высокую победу, которая нам досталась дорогой, ценой жизни наших героев, сыновей и дочерей, наших шехидов. Пусть Аллах упокоит их души!

- Полад Бюльбюль оглы.

Главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" заметил:

День Победы Азербайджана во Второй Карабахской войне, безусловно, это одно из главных событий в современной национальной истории Азербайджана. Фактически нет ни одной страны, которая могла бы похвастаться такими успехами в разрешении столь давнего и кровавого конфликта. Победоносная азербайджанская армия под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева поставила победную точку три года назад.

Все друзья Азербайджана в России поздравляют азербайджанский народ с этим выдающимся событием национальной истории. Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет и территориальную целостность. Азербайджан укрепляет свой авторитет и могущество. Азербайджанские Вооруженные силы сегодня одни из лучших в мире. Результаты 44-дневной войны и недавних контртерритористических мероприятий показывают мощь и эффективность Азербайджана и его Вооруженных сил.

- Игорь Коротченко.

По мнению Коротченко, главную в этой Победе главную роль сыграл Верховный главнокомандующий, президент Ильхам Алиев:

Это выдающийся политик современности, большой друг России. Отношения между Россией и Азербайджаном укрепляются, они основаны на фундаменте Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой. Мы рады сегодня поздравить дружественный нам азербайджанский народ с этим праздником и выразить уверенность, что отношения дружбы, сотрудничества, партнерства, стратегического взаимодействия между нашими странами, между нашими народами будут укрепляться, и мы вместе пройдем ту нелегкую полосу мировой военно-политической турбулентности, в которой сегодня находимся, не потеряв себя, укрепив наше взаимодействие и видя четкие ориентиры движения вперед.

Директор Института политических исследований Сергей Марков:

Поздравляем народ Азербайджана с великолепной блестящей победой во Второй Карабахской войне. Это уникальный случай в мире - чистая победа нокаутом, которую одержал Азербайджан. Обычно идет победа по очкам, здесь был одержана настолько полная стопроцентная чистая победа, что мир восхищен тем, как Азербайджан смог решить проблему, которая длилась много десятилетий. Азербайджан не просто вернул Карабах, он за это время превратился в главную страну на Южном Кавказе. Это всё произошло благодаря труду азербайджанского народа и подвигу азербайджанского солдата.

Говоря о завтрашнем параде в Ханкенди, Марков заметил:

Для Азербайджана парад в Ханкенди - это парад победителей. Это больше, чем парад. Карабах - это Азербайджан. Азербайджанская армия – армия-победительница. Азербайджанский народ - народ-победитель. Это чувство победителя реализуется в других позитивных вещах, в том числе росте экономики, культурных феноменах. Вы еще это увидите.

Солист Большого театра Эльчин Азизов:

Нет на свете слов, которые могут выразить те эмоции, которые испытывает, наверное, каждый азербайджанец. Это не просто День Победы. Это день торжества справедливости. Торжество справедливости окрыляет, дарит уверенность в том, что это возможно и что просто нужно бороться за правду.

Говорить о том эмоциональном внутреннем счастье, которое испытывает каждый из нас, безумно сложно. Это то сокровенное, которым мы хотим делиться, и то сокровенное, которое мы несем в себе. В течение 30 лет нам было тяжело даже говорить, а сейчас мы молча радуемся, хотим строить, хотим восстанавливать, благодарить нашего президента, чтить память тех, кто отдал свою жизнь за эту справедливую победу, благодарить наших шехидов и всегда помнить, какой ценой нам досталась эта справедливость.

- Эльчин Азизов