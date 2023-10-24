Саперы «разминировали» главный вуз на Северном Кавказе

Сообщение о заложенном в главном университете СКФО взрывном устройстве не подтвердилось. Бомбу искали в зданиях вуза в трех городах. Общежития также проверили.

В пресс-центре СКФУ проинформировали о том, что полученное предупреждение о минировании зданий учебного заведения, распложенных в региональной столице, Пятигорске и Невинномысске оказалась ложной.

«Угроза минирования была ложной. Все в штатном режиме отработано, все работает»

– пресс-служба университета

Напомним, что ранее правоохранители получили сообщение о якобы заложенном в одном из зданий вуза взрывном устройстве. Прибывшие на место специалисты обыскали все здания учебного заведения, также проверялись и общежития, однако бомбы найдено не было.