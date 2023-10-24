Вестник Кавказа

Замглавы МВД Дагестана будут судить за взятки

Замглавы МВД Дагестана будут судить за взятки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Задержанный ранее в Дагестане замглавы регионального МВД подозревается во взятничестве. По данному факту возбуждено дело.

В Дагестане завели уголовное дело в отношении замминистра внутренних дел республики, подозреваемого во взятничестве. Об этом сообщает региональное управление ФСБ России.

"Возбуждено уголовное дело по факту дачи и получения взятки в особо крупном размере в отношении замглавы МВД Дагестана - начальника следственного управления МВД по республике, полковника юстиции Руфата Исмаилова и заместителя начальника следственного управления МВД по РД, полковника юстиции Далгата Абдулгапурова"

– пресс-служба

Ранее сообщалось о задержании замглавы ведомства. В его доме и на рабочем месте провели обыски.

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