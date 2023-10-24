Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева прибыли в Карабах

Сегодня Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили село Венгли и города Шуша. На освобожденных территориях накануне Дня Победы Азербайджана они ознакомились с ходом восстановительных и строительных работ.

Президент Азербайджана и Первый вице-президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева сегодня прибыли в город Шуша.

Первые лица государства ознакомились со строительными работами в жилом комплексе из 23 зданий, узнали о работах, которые предстоит провести в историческом здании-памятнике «Гимназия для девочек», осмотрели Крепостную стену и прилегающую территорию. Также Ильхам и Мехрибан Алиевы в Шуше ознакомились с проектами по восстановлению и реконструкции зданий на улице Панахали хана - работы будут реализованы Фондом Гейдара Алиева.

Затем Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в торжественной церемонии открытия отеля Yasəmən и в открытии Шушинской городской полной средней школы №1.

Был проведен осмотр здания профессиональной школы и колледжа в Шуше. Кроме того, азербайджанский лидер и Первая леди ознакомились с реставрационными работами, которые проводит Фонд Гейдара Алиева в мечети Мамайы в Шуше. Также первые лица государства посетили источник Иса булагы.

Ранее сегодня президент Азербайджана, Первая леди и их сын Гейдар Алиев побывали в село Венгли Кельбаджарского района. Там был замечен очередной акт армянского вандализма периода оккупации: щит из азербайджанских автомобильных номеров. Ильхам Алиев поручил демонтировать щит.