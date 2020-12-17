Вестник Кавказа

Застрявшего в сочинской пещере мужчину удалось спасти

Застрявшего в сочинской пещере мужчину удалось спасти
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спасателям удалось спасти мужчину, который застрял в сочинской пещере.

Спелеотуристу, застрявшему в сочинской пещере, потребовалась помощь спасателей.  Информацию об этом озвучили в пресс-службе поисково-спасательного отряда МЧС. В заявлении ведомства сказано, что пещера расположена в каньоне в труднодоступной местности. 

"Помощь спасателей потребовалась местному 43-летнему спелеологу, который не смог выбраться из пещеры Чертова нора. Находится она в каньоне реки Агуры на правом берегу у водопада Чертова купель"

– пресс-служба ЮРПСО МЧС 

Представители МЧС рассказали, что сначала мужчине пыталась помочь его коллега. Впоследствии, она позвала еще одного спелеотуриста, но вытащить мужчину из ловушки так и не удалось.

Отмечается, что пещера оказалась слишком узкой, и проникнуть в нее смогли только два самых стройных спасателя. С помощью специального снаряжения им удалось вызволить спелеолога из западни.

Застрявший мужчина отказался от медицинской помощи, все закончилось без травм.

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