Провокация Эчмиадзина. Зачем армянская церковь ссорит Баку и Ереван?

В Эчмиадзине заявили, что не намерены упразднять в Карабахском экономическом районе Азербайджана епархию армянской Церкви, созданную во время оккупации. Это намерение выглядит как провокация, потому что в Азербайджане веками мирно сосуществуют представители различных народов и конфессий.

Дело в том, что армянское духовенство прямо заявило, что будет придерживаться политики возвращения на неоккупированные Азербайджаном земли. Что дает основания предположить, что Эчмиадзин, всегда имевший огромное влияние на армянскую политику, сохраняет территориальные претензии к Азербайджану. Такая политика духовенства идет вразрез с интересами не только армянского народа, но и властей, нацеленных на подписание мирного договора с Азербайджаном.