Мошенничество довело экс-главу сельсовета в Дагестане до тюрьмы

В Дагестане осудили экс-главу сельсовета Чохский. Его обвиняют в мошенничестве, несколько лет назад чиновник похитил три земельных участка. Его посадили на 3,5 года.

Бывший руководитель сельсовета Чохский Гунибского района Дагестана приговорен к тюремному заключению за мошенничество, сообщает пресс-служба ФСБ по региону.

В ведомстве заявили, что в 2014 году Салимов незаконно присвоил в свою собственность земельные участки, общая площадь которых составила 16,8 кв м.

Суд обвинил его по статье 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Однако осужденный добровольно возместил имущественный ущерб и был приговорен к 3,5 годам.

При этом бывший чиновник выразил несогласие с приговором. Однако Верховный суд РД, рассмотрев обжалование подсудимого, оставил приговор суда в Буйнакске без изменений.