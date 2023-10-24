Почему оппозиция Эрдогану сменила лидера?

Оппозиционная Народно-республиканская партия определилась с новым лидером. С чем связана смена власти в НРП и повысятся ли ее шансы на новых выборах, "Вестник Кавказа" узнал у политолога Тогрула Исмаила.

Поражение на президентских и парламентских выборах стало большим ударом по Народно-республиканской партии Турции. Ряд экспертов, в том числе и члены самой НРП, связывали эту неудачу во многом с фигурой ее давнего лидера Кемаля Кылычдароглу. Проблемы обнажились еще за несколько месяцев до майского голосования. Лидеры шести оппозиционных партий, входивших в коалицию, долго спорили, кого же выдвинуть на президентские выборы. В частности, руководитель "Хорошей партии" (IP) Турции Мераль Акшенер угрожала выйти из альянса, так как коллеги из других партий не хотели объявить кандидатом мэра Анкары Мансура Яваша или градоначальника Стамбула Экрема Имамоглу - более популярных политиков, чем Кылычдароглу. В конечном итоге, Акшенер уговорили остаться, но Кылычдароглу все равно уступил победу действующему президенту Реджепу Тайипу Эрдогану во втором туре.

Обновление республиканцев

Главные выборы оппозиция проиграла. До следующих еще пять лет. Однако республиканцы решили заняться реконструкцией своей партии уже сейчас, ведь с Кылычдароглу с тем же успехом можно проиграть и муниципальные выборы, назначенные на 31 марта 2024 года. Чтобы избежать этой участи, НРП сменила руководителя: на минувших выходных функционеры партии избрали новым лидером депутата парламента от провинции Маниса Озгюра Озеля.

Кылычдароглу проиграл в голосовании и покинул пост председателя, который он занимал на протяжении 13 лет. Победитель определился только во втором туре, где прежний руководитель партии отстал от Озеля всего на два голоса.

Кылычдароглу в ходе партийного заседания жаловался на раскол в оппозиции. Он говорил, что шел на выборы "с ножом в спине". Но понимая, что дело все-таки в нем как лице партии, политик смирился с изменениями настроений республиканцев, чтобы не оказаться в полной изоляции.

"Решением делегатов конгресса я прощаюсь с постом главы партии… и желаю успехов новому председателю Озгуру Озелю", — так он откомментировал свое поражение в соцсетях.

Что ждет НРП дальше?

Почему Кылычдароглу не смог удержать лидерство? Только ли из-за поражения на выборах? Турецкий политолог, профессор анкарского университета Тогрул Исмаил считает, что это результат назревшего в партии спроса на перемены.

"Это внутрипартийная политика. Конечно, здесь были сторонники изменений, и они выиграли. Я думаю, что это нормальное явление. Кылычдароглу уже долгое время находился у власти, и последний проигрыш в президентских выборах, конечно, сделал свое дело. Его поражение усилило позиции внутрипартийной оппозиции во главе с главой муниципалитета Стамбула Экремом Имамоглу, желавшей обновления руководства. Таким образом, изменения произошли", - сказал он в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа".

Озелю всего 49 лет (Кылычдароглу — 74). Он является лауреатом премии "Политик года" 2015 года. Ранее являлся фармацевтом. Среди республиканцев считается реформатором. Озеля поддерживают влиятельные фигуры, в том числе вышеупомянутый мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Свою известность он обрел после того, как за два месяца до взрыва в одной из турецких шахт, где погибли 300 рабочих, внес на рассмотрение парламента ходатайство о проведении проверок угольного производства в стране.

По словам Тогрула Исмаила, Озель не выделяется какими-то большими достижениями и не отличается харизматичностью: "Он не самая яркая личность среди республиканцев, хотя это многолетний член партии и депутат. Я его лидерских способностей до сих пор не наблюдал, а в свое время он допускал довольно много ошибочных высказываний. Что ж, Народно-республиканская партия выбрала своего лидера, посмотрим, как он будет действовать".

Из возможно ошибочных высказываний можно было бы вспомнить совсем свежее. Озель раскритиковал Эрдогана за поддержку ХАМАС. "Мы полностью отвергаем непризнание ХАМАС террористической организацией со стороны Эрдогана и считаем это крайне позорным подходом с точки зрения Турции. ХАМАС является террористической организацией", - сказал он. Учитывая более 10 тыс погибших палестинцев, мало кто в Турции сейчас обвиняет именно ХАМАС в текущем военном конфликте между Израилем и сектором Газа.

Смену руководства не станет автоматической панацеей для НРП. Ее успех, по мнению Тогрула Исмаила, будет зависеть от работы партии, формирования коалиций и активности оппозиции.

"Выбранный кандидат был заместителем Кылычдароглу долгое время и вышел в лидеры в результате исключительно внутрипартийной борьбы. Из того, что предлагают республиканцы, каких-то практических действий пока не видно. Что они будут делать дальше, какие изменения произойдут, все еще неясно. Здесь, самое главное, можно сказать, что выборы были напряженные, но в соответствии с демократическими нормами", - подытожил профессор Анкарского университета.

Что покажет оппозиция на региональном уровне - узнаем весной следующего года. До парламентских выборов может произойти много изменений. Возможно, правящей партии тоже придется готовить нового кандидата, ведь тогда Эрдогану будет почти столько же, сколько Кылычдароглу было на минувших выборах.