Из Ставрополя в Ереван начнут летать прямые авиарейсы

С начала декабря начнут летать рейсы между Ставрополем и Ереваном. Прямые авиарейсы будут осуществляться еженедельно два раза.

Авиаперевозчик Armenia Airways со 2 декабря внедряет прямой авиамаршрут между Ставрополем и армянской столицей. Информация об этом была опубликована в telegram-канале воздушной гавани Ставрополя.

В публикации сказано, что совершить полет можно будет два раза в неделю – по вторникам и субботам.

Время вылета из столицы РА – 17:50, прилет в Ставрополь в 17:40. Из ставропольской воздушной гавани самолеты будут отправляться в 18:30, и прибывать в 20:30 в Ереван по местному времени.

Во время полета самолет будет находиться в небе в течении часа. Отмечается, что перевозить пассажиров начнет Boeing 737-300, который рассчитан на 150 мест.

Билеты на самолеты уже можно приобрести в кассах и на официальных страницах аэропортов.