Ислам Махачев: главное и самое интересное о лучшем бойце UFC

Ислам Махачев – российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC среди бойцов-легковесов, лучший боец организации вне зависимости от весовой категории.

Ислам Махачев родился 27 октября 1991 года в Махачкале, по национальности лакец. Родители – выходцы из Лакского района. Рост Махачева –1,78.

Победы в самбо

До занятий самбо Махачев пробовал себя в тхэквондо и в ушу-саньда, где познакомился с Хабибом Нурмагомедовым и Шамилем Завуровым. Затем были футбол и вольная борьба.

Самбо Ислам начал заниматься после прихода в школу Абдулманапа Нурмагомедова. Его замотивировало участие Хабиба в профессиональных турнирах.

В качестве самбиста Ислам стал двукратным чемпионом России (2014, 2016) и чемпионом мира (2016). Причем мировое первенство он покорил уже в качестве бойца UFC, сделав это втайне от организации.

Ислам Махачев в MMA

В ММА Ислам вступил в 2010 году. Дебютом стал бой в панкратионе против азербайджанца Магомеда Бикбулатова. В 2011-м он всерьез переключился на смешанные единоборства и проводил уже по пять поединков в год.

Будучи бойцом организации М-1 Global, Махачев не проиграл ни одного поединка. Параллельно Ислам участвовал и в других промоушенах.

В 2014 году он подписал контракт с UFC, а в 2015-м провел свой первый поединок – против легковеса Лео Кунтца, который завершился победой. Второй бой он проиграл бразильцу Адриану Мартинсу. Это поражение стало первым и единственным для Махачева в промоушене, далее он завершал поединки в свою пользу. При этом Мартинс после боя с Махачевым ни разу не побеждал.

Бой Махачев – Оливейра

После ухода Хабиба Нурмагомедова из UFC пояс чемпиона стал вакантным. Его подхватил бразилец Чарльз Оливейра, победив в 2021 году Майкла Чендлера. Ислам в свою очередь продолжал борьбу за титул, расправляясь со своими соперниками. Шанс выпал в 2022 году, когда UFC объявил о встрече Махачева и Оливейры в октагоне.

Бой прошел 22 октября в Абу-Даби и завершился досрочной победой россиянина - Махачев заставил сдаться соперника во втором раунде.

Бои Махачев – Волкановски

В феврале 2023 года Ислам провел первую защиту титула против австралийца Александра Волкановски. Бой получился тяжелым, поскольку Махачеву пришлось драться при родной для его оппонента публике – в городе Перт. Однако дагестанец, отстояв все пять раундов, взял вверх единогласным решением судей.

В октябре этого года у Махачева должна была состояться вторая защита титула против Чарльза Оливейры. Но бразилец был вынужден пропустить турнир в Абу-Даби из-за травмы, и вместо него спасать положение вызвался все тот же Волкановски.

Вторая встреча бойцов завершилась очень быстро – Махачев нокаутировал Алекса в первом раунде и сохранил пояс.

Когда следующий бой Махачева?

Очередной бой Ислам, скорее всего, проведет в следующем году. Сам спортсмен заявлял, что в 2024 году намерен трижды выйти в клетку. При этом о конкретных соперниках пока речь не идет, однако Махачев после последнего боя сообщил, что готов драться с любым, кого предложит промоушен.

Статистика

За свою профессиональную карьеру Ислам провел 26 боев, из которых 25 были успешными. Его беспроигрышная серия составляет 13 поединков.

Кому проиграл Ислам Махачев?

Единственное поражение Махачеву нанес бразилец Адриан Мартинс в 2015 году.

Интересно, что после боя с россиянином боец из Бразилии ни разу не побеждал. А вот Ислама неудача только смотивировала на достижения.

Семья

Махачев женился в 2021 году, свадьба состоялась в одном из ресторанов Махачкалы. Праздник посетили все спортсмены, которые вместе с Исламом проходили и до сих пор проходят бойцовский путь, в том числе Хабиб.