Вестник Кавказа

Новый аэропорт в Тбилиси – начинаются исследования

Новый аэропорт в Тбилиси – начинаются исследования
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Каким будет новый аэропорт в Грузии? Специалисты проведут исследования и определят оптимальное расположение взлетно-посадочной полосы и схему прилета и вылета самолетов.

В Грузии стартуют исследования, связанные с планируемым строительством нового аэропорта.

Современная авиагавань появится неподалеку от грузинской столицы на месте бывшего аэродрома "Вазиани".

Исследования проводит ООО "Сакаэронавигация", получившая право упрощенной закупки на работы стоимостью 230,5 тыс евро. Эти средства будут направлены на определение параметров взлетно-посадочной полосы, разработку предварительных схем прилета/вылета. Специалисты выяснят, какая ориентация ВПП будет оптимальной для максимальной пропускной способности. Также предстоит определить наилучшее местоположение для навигационно-технических средств.

Исследовательские работы, по оценкам, займут порядка 8 месяцев.

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