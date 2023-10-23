Греф назвал справедливым текущий курс рубля

Курс рубля сегодня должен находиться в районе 85-90 рублей. К концу году российский рубль может немного укрепиться, считает глава Сбера.

Глава Сбербанка Герман Греф оценил курс национальной валюты и отметил, что к концу года рубль может немного укрепиться.

"Фундаментальный курс рубля находится в пределах 85-90 рублей, поэтому где-то в районе этих цифр рубль и должен находиться, ну, 90 плюс-минус"

– Греф

Глава Сбера уточнил, что до конца года не предвидится проседания рубля, скорее нацвалюта немного укрепится к доллару.

"В целом мы прогнозируем до конца года стабильную ситуацию... тенденция, скорее, к небольшому укреплению, чем к ослаблению"

– Греф

Также он заметил, что в Сбербанке оценивают текущий курс рубля как близкий к справедливому.