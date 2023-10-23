В Грузии из-за непогоды затопило дома

В результате сильных осадков на западе Грузии затоплены улицы и первые этажи домов. Синоптики сообщают, что дождь продлится до четверга.

Ливневые дожди обрушились на западную часть Грузии ночью в понедельник. В результате непогоды многие улицы и дома Кутаиси оказались затоплены. По словам градоначальника Кутаиси, из-за ливня уровень реки Огаскура стал выше, и она вышла из берегов. В итоге, подтопленными оказались улицы города и первые этажи жилых домов. Кроме это, были повалены деревья и затруднено движение городского транспорта.

Городские службы приступили к ликвидации последствий непогоды глубоко ночью. Работы по их устранению все еще продолжаются.

По прогнозу синоптиков плохая погода будет наблюдаться практически на всей территории страны в течение еще двух дней, и продлится до 9 ноября. Метеорологи предупреждают граждан о сильном западном ветре и ливневых осадках.