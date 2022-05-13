В Литве придумали оригинальный способ пополнить дефицитный бюджет. В 2024 году европейская страна начнет взимать "налог на дождь".

Власти Литвы в последнее время ради пополнения бюджета ввели несколько новых налогов, среди них оказался и налог на дождевую воду.

Налог на дождь вступит в силу в январе 2024 года. Согласно документу, некоторым лицам придется платить за дождевую воду. Вводится обязательная регистрация для пользователей поверхностных вод, добывающих в сутки из одного водного объекта от 10 кубометров воды. При это учет использованных вод такие водопользователи должны осуществлять за свой счет. Это касается, в том числе ГЭС.

Налог в размере 0,003 евро за кубометр воды будет взиматься при суточном потреблении по крайней мере 100 куб м воды.

Литва почти в два раза нарастила расходы на оборону, в том числе в этом году в стране разместятся танковые батальоны Германии. В 2024 году дефицит бюджета Литвы приблизится к 3% от ВВП.

"Литовские власти уже не знают где искать дополнительные ресурсы и вынуждены даже вводить налог на дождь, чтобы покрыть растущие расходы. При этом в стране бастуют учителя. Но вместо того, чтобы за счет нового налога удовлетворить требования учителей литовские власти видимо будут содержать новые немецкие танковые батальоны"

– сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков

Литва приносит благополучие своих граждан в жертву, в рамках противостояния Запада и России, прокомментировал он новый налог в беседе с РИА Новости.