США поможет Израилю увеличить арсенал ПРО "Железный купол"

СМИ сообщают о скорой помощи США Израилю в увеличении арсенала ПРО "Железный купол". Тель-Авив увеличит число установок вдвое, на это будет потрачено более $14 млрд.

Издание Bloomberg со ссылкой на американские источники пишет, что Израиль получит помощь от США в размере $14,3 млрд для увеличения вдвое арсенала ПРО "Железный купол".

Ранее Палата представителей поддержала законопроект о помощи Тель-Авиву в увеличении арсенала, однако законом он станет только после того, как его одобрят Сенат и президент Джо Байден.

Помощь включает средства на создание до 200 установок и 14 ракет-перехватчиков. Как заявил аналитик Центра стратегических и международных исследований США Уэс Рамбо, благодаря этому Израиль развернет порядка 25 батарей при расчете на три-четыре пусковые установки на каждую. При этом он не исключил того, что новый арсенал будет предназначен для замены старого.