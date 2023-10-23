Ильхам Алиев поднял зарплату военным в Азербайджане

Военнослужащие ВС Азербайджана будут получать повышенную зарплату. Указы о росте окладов издал президент АР.

Оклады военных выросли в Азербайджане, соответствующие указы подписал президент Ильхам Алиев.

Должностные оклады тех, кто служит в Силах специального назначения, выросли в среднем в 2,1 раза.

Военнослужащие действительной военной службы будут получать больше в среднем на 20%.

Аналогичное повышение окладов осуществлено и для пограничников, военных внутренних войск МВД и служащих на действительной военной службе МО АР.

День Победы в Азербайджане

Напомним, завтра в Азербайджане отмечается День Победы в Карабахской войне – три года назад после взятия города Шуша Армения капитулировала, и было подписано Трехстороннее заявление. А 9 ноября жители АР празднуют День флага. В 2023 году, по решению властей, в эти праздники пять дней – с 8 по 12 ноября – будут нерабочими, благодаря тому, что рабочий день в пятницу 10 ноября был перенесен на субботу 4 ноября.

В Ханкенди завтра состоится военный парад. Его примет Ильхам Алиев как Верховный Главнокомандующий. На площадь выйдет не только техника ВС Азербайджана, но и трофейное оружие. После парада празднование переместится в Шушу.