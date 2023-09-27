В Узбекистане отпраздновали День Победы в Карабахской войне

В Узбекистане прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы Азербайджана в Карабахской войне.

Представители посольства Азербайджанской Республики в Узбекистане и Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева провели праздничный концерт и встречу, посвященные предстоящему Дню Победы в Карабахской войне.

Участие в торжественном мероприятии приняли замминистра иностранных дел Республики Узбекистан Бобур Усманов, послы других государств, представители иностранных организаций, культурные и научные деятели государства, азербайджанцы, проживающие на территории Узбекистана и представители СМИ.

В ходе праздничного мероприятия посол Азербайджана в РУ Гусейн Гулиев выступил с речью, в которой подробно рассказал о Карабахской войне. Он отметил, что большое значение для истории имеет освобождение города Шуша, которое произошло 8 ноября 2020 года. Посол подчеркнул, что этот город – родина многих известных деятелей культуры, поэтому этот населенный пункт важен не только для Азербайджана, но и для всего тюркского мира.

Кроме этого, в рамках праздника была организована выставка фоторабот, которые посвящены Дню Победы в Карабахской войне.

Также все желающие смогли посетить концерт, в котором приняли участие танцевальные коллективы и азербайджанские певцы.