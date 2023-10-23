Зурабишвили призвала народ показать стремление в ЕС

Кампания по сбору подписей граждан Грузии за вступление страны в ЕС начнется завтра. Зурабишвили приглашает жителей на акцию в Тбилиси.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила, что вечером 8 ноября у президентской резиденции в Тбилиси стартует кампания, в рамках которой граждане смогут выразить стремление к вступлению страны в Евросоюз.

Завтра Грузия должна получить отчет Евросоюза о том, успешно ли выполнены условия для того, чтобы Грузия стала официальным кандидатом в ЕС. Ранее в этот день Зурабишвили планировала провести гала-концерт.

"Завтра концерта не будет, но это сейчас не важно. Мы соберемся и начнем, как и планировали, кампанию сбора подписей. <…> Наш ответ, что мы войдем в Европу и получим то, чего заслуживает Грузия - быть вместе с европейской семьей и в мирном будущем"

– Зурабишвили

Акция состоится в среду вечером, начало в 20.00 (19.00 мск).