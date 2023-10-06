Алихан Смаилов: казахстанцы без хлеба не останутся

Несмотря на снижение урожайности и качества зерна из-за непростых погодных условий в этом году, Казахстан сможет обеспечить себя хлебом, а фермерам следует внести коррективы в свою работу, занявшись выращиванием местных культур.

Сухое и жаркое лето негативно отразилось на росте и формировании зерновых культур, но это не повод опускать руки, а стимул работать над местными сортами пшеницы, заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

"Текущий год выдался для фермеров… очень сложным. Частые и обильные осадки снизили урожайность и ухудшили качество зерна. Погода помешала и сбору урожая. Из поступившей на элеваторы пшеницы порядка 40% отнесено к неклассной"

- Алихан Смаилов

Тем не менее, с учетом остатков прошлогоднего урожая зерна хватит для того, чтобы обеспечить внутренний рынок страны, заверил глава правительства, передает "АиФ-Казахстан".

"Принято решение о выделении средств для осуществления прямого закупа пшеницы. Хочу еще раз отметить, что на внутреннем рынке зерна проблем не должно быть. Стабильность наличия муки и хлеба обеспечена через запасы Продкорпорации и региональные стабфонды. Вместе с тем… плохо проводится работа по внедрению современных технологий орошения. Это позволило бы уменьшить водозатраты и повысить урожайность"

- Алихан Смаилов

Также премьер призвал фермеров уделять особое внимание выращиванию местных сортов, приспособленных к резко континентальному климату страны, а также активизировать работу по выведению новых сортов пшеницы, что станет возможным после полной перезагрузки аграрной научной системы.