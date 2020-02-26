ДОВСЕ: в чем суть и что означает денонсация Договора об обычных вооружениях в Европе?

ДОВСЕ – это Договор об обычных вооруженных силах в Европе, он был подписан со странами НАТО в 1990 году. В 2007 году Россия приостановила его действие, а в 2023-м – окончательно денонсировала Договор об обычных вооружениях в Европе.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе – именно так расшифровывается ДОВСЕ – был подписан в 1990 году. Его участниками стали 16 стран НАТО и шесть – Организации Варшавского Договора. Договор об обычных вооружениях в Европе вступил в силу 9 ноября 1992 года.

Суть Договора об обычных вооружениях в Европе

Согласно ДОВСЕ, его участники сокращали свои арсеналы до определенных уровней – таких, которые были слишком малы для возможного нападения и поэтому снимали бы соответствующие подозрения. В договоре прописывались пять видов вооружений:

танки;

боевые бронированные машины,

определенные артиллерийские орудия,

боевые самолеты,

ударные вертолеты.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Все участники ДОВСЕ два раза в год подавали в военный комитет ОБСЕ, расположенный в Вене, данные о месторасположении и состоянии арсеналов. Кроме того, каждая сторона могла направить заявку и в течение двух суток проверить, соответствуют ли заявленные вооружения действительности.

Таким образом, Договор об обычных вооружениях в Европе был призвал установить безопасный военный баланс.

Вскоре после подписания ДОВСЕ состав его участников изменился: распался СССР, была распущена ОВД, Чехословакия разделилась на два государства, а Германия, напротив, стала единой страной. По итогам всех этих событий участниками ДОВСЕ стали 30 государств. Квота СССР была разделена – соглашение подписали Россия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Молдавия, Украина и Грузия 15 мая 1992 года.

На уровни, установленные договором, страны вышли в 1995 году.

Адаптация ДОВСЕ

Спустя несколько лет, к концу 1990-х годов, несколько стран, ранее входивших в составы Организации Варшавского договора, стали членами НАТО. ДОВСЕ нуждался в обновлении.

19 ноября 1999 года в Стамбуле было заключено Соглашение об адаптации ДОВСЕ: согласно ему, блоковые ограничения по обычным вооружениям сменялись национальными и территориальными.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Приостановка Россией Договора об обычных вооружениях в Европе

Предполагалось, что обновленный ДОВСЕ ратифицируют все участники изначального договора, в противном случае он лишался смысла. Однако в итоге это сделали только четыре страны:

Россия,

Беларусь,

Украина,

Казахстан.

Поэтому в 2007 году Москва приостановила свое участие в ДОВСЕ. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин 13 июля.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В справке к документу перечислялись причины такого решения:

уклонение стран, бывших в составе ОВД, от включения их арсеналов в западный блок,

несоблюдение НАТО определенных договоров уровней,

создание в Болгарии и Румынии американских военных баз США,

отказ странами Североатлантического альянса ратифицировать новый ДОВСЕ,

"серые зоны", которыми стали после вступления в НАТО Литва, Латвия, Эстония и Словения, не входящие в состав ДОВСЕ.

Фактически страны НАТО имели возможность контролировать российские вооружения, Россия же не могла отслеживать изменения в арсеналах стран альянса.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российский парламент одобрил указ президента в ноябре. Мораторий на соблюдение ДОВСЕ начал действовать в ночь на 12 декабря 2007 года.

Что означает денонсация ДОВСЕ?

Фактически в течение более чем 20 лет Договор де-факто мертв. Россия временно вышла из него 16 лет назад. Поэтому денонсация ДОВСЕ, начавшаяся весной 2023 года, стала формальностью.

В мае соответствующий закон был внесен в Госдуму президентом Владимиром Путиным, в том же месяце его одобрили обе палаты парламента. 29 мая глава государства подписал закон о денонсации ДОВСЕ, вступил в силу он 9 июня.

Всем участникам договора было направлено необходимое уведомление. Через 150 дней после этого, то есть в полночь 7 ноября 2023 года, Россия окончательно вышла из ДОВСЕ.

"Таким образом, международно-правовой документ, действие которого было приостановлено нашей страной еще в 2007 году, окончательно ушел для нас в историю"

– МИД России