ДОВСЕ: в чем суть и что означает денонсация Договора об обычных вооружениях в Европе?

Договор об обычных вооруженных силах в Европе – именно так расшифровывается ДОВСЕ – был подписан в 1990 году. Его участниками стали 16 стран НАТО и шесть – Организации Варшавского Договора. Договор об обычных вооружениях в Европе вступил в силу 9 ноября 1992 года.
Суть Договора об обычных вооружениях в Европе
Согласно ДОВСЕ, его участники сокращали свои арсеналы до определенных уровней – таких, которые были слишком малы для возможного нападения и поэтому снимали бы соответствующие подозрения. В договоре прописывались пять видов вооружений:
- танки;
- боевые бронированные машины,
- определенные артиллерийские орудия,
- боевые самолеты,
- ударные вертолеты.
Все участники ДОВСЕ два раза в год подавали в военный комитет ОБСЕ, расположенный в Вене, данные о месторасположении и состоянии арсеналов. Кроме того, каждая сторона могла направить заявку и в течение двух суток проверить, соответствуют ли заявленные вооружения действительности.
Таким образом, Договор об обычных вооружениях в Европе был призвал установить безопасный военный баланс.
Вскоре после подписания ДОВСЕ состав его участников изменился: распался СССР, была распущена ОВД, Чехословакия разделилась на два государства, а Германия, напротив, стала единой страной. По итогам всех этих событий участниками ДОВСЕ стали 30 государств. Квота СССР была разделена – соглашение подписали Россия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Молдавия, Украина и Грузия 15 мая 1992 года.
На уровни, установленные договором, страны вышли в 1995 году.
Адаптация ДОВСЕ
Спустя несколько лет, к концу 1990-х годов, несколько стран, ранее входивших в составы Организации Варшавского договора, стали членами НАТО. ДОВСЕ нуждался в обновлении.
19 ноября 1999 года в Стамбуле было заключено Соглашение об адаптации ДОВСЕ: согласно ему, блоковые ограничения по обычным вооружениям сменялись национальными и территориальными.
Приостановка Россией Договора об обычных вооружениях в Европе
Предполагалось, что обновленный ДОВСЕ ратифицируют все участники изначального договора, в противном случае он лишался смысла. Однако в итоге это сделали только четыре страны:
- Россия,
- Беларусь,
- Украина,
- Казахстан.
Поэтому в 2007 году Москва приостановила свое участие в ДОВСЕ. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин 13 июля.
В справке к документу перечислялись причины такого решения:
- уклонение стран, бывших в составе ОВД, от включения их арсеналов в западный блок,
- несоблюдение НАТО определенных договоров уровней,
- создание в Болгарии и Румынии американских военных баз США,
- отказ странами Североатлантического альянса ратифицировать новый ДОВСЕ,
- "серые зоны", которыми стали после вступления в НАТО Литва, Латвия, Эстония и Словения, не входящие в состав ДОВСЕ.
Фактически страны НАТО имели возможность контролировать российские вооружения, Россия же не могла отслеживать изменения в арсеналах стран альянса.
Российский парламент одобрил указ президента в ноябре. Мораторий на соблюдение ДОВСЕ начал действовать в ночь на 12 декабря 2007 года.
Что означает денонсация ДОВСЕ?
Фактически в течение более чем 20 лет Договор де-факто мертв. Россия временно вышла из него 16 лет назад. Поэтому денонсация ДОВСЕ, начавшаяся весной 2023 года, стала формальностью.
В мае соответствующий закон был внесен в Госдуму президентом Владимиром Путиным, в том же месяце его одобрили обе палаты парламента. 29 мая глава государства подписал закон о денонсации ДОВСЕ, вступил в силу он 9 июня.
Всем участникам договора было направлено необходимое уведомление. Через 150 дней после этого, то есть в полночь 7 ноября 2023 года, Россия окончательно вышла из ДОВСЕ.
"Таким образом, международно-правовой документ, действие которого было приостановлено нашей страной еще в 2007 году, окончательно ушел для нас в историю"
– МИД России