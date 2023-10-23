Россияне снова скупают туры в Египет

Война Палестины и Израиля в октябре приостановила продажи туров в Египет. На данный момент спрос восстановился, сообщили в РСТ.
Отдых в Египте продолжает манить россиян, несмотря на неспокойную обстановку в регионе.
"Египет по объему продаж у турагентств вернулся на позиции, которые обычно занимает в это время года. <…> На направлении был отчетливый спад, вызванный началом военных действий в секторе Газа и потоком негативных новостей"
– Российский союз туриндустрии
Сегодня у большинство турфирм Египет входит в топ-3 наиболее популярных зарубежных направлений. Отправиться на отдых в Египет можно из десятков российских городов. Кроме того, сейчас в Египте завершается сезон сильной жары.
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