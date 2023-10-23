Внучка Расула Гамзатова стала гражданкой Израиля

Шахри Амирханова получила израильский паспорт. Она покинула Россию в феврале 2023 года. Шахри - внучка дагестанского поэта Расула Гамзатова.
Главный редактор ряда российских изданий и издатель медиа-проекта INRUSSIA Шахри Амирханова стала гражданкой Израиля.
В соцсетях она выложила фотографию полученного паспорта и заявила, что счастлива находиться в Израиле.
Ранее Амирханова отмечала, что Израиль стал для нее новым домом. Она была польщена приемом. Шахри покинула Россию в феврале этого года.
Стоит добавить, что Амирханова - внучка известного дагестанского поэта Расула Гамзатова.
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