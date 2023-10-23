На Новый год в Сочи отправятся 270 тыс туристов

Новогодние каникулы в Сочи планируют провести около 270 тыс путешественников. Город уже начал готовиться к наплыву туристов.

Новогодние праздники в Сочи собираются провести около 270 тыс россиян. Такую информацию опубликовал мэр города-курорта Алексей Копайгородский в своем telegram-канале. Он рассказал, что в планах у городских служб украсить город к предстоящим каникулам. Градоначальник поделился, что все украшения будут тематическими и посвящены патриотизму.

"На новогодних праздниках Сочи примет около 270 тысяч гостей. Тематически украсим въездные ворота, трассу, соединяющую центр с курортами горного кластера. В основе проектов — темы патриотизма, любви к стране и нашему Сочи, подчеркнём индивидуальность и особенности главного курорта России. Эти конструкции будем использовать и при оформлении последующих событийных мероприятий в течение всего года"

– Алексей Копайгородский

Кроме этого, чиновник отметил, что в каждом районе города появятся свои уникальные декорации, которые знакомы всем поколениям россиян. Также городские власти планируют создать дом Деда Мороза на площади Южного мола, где разместится мандариновая ель и персонажи из российских мультипликационных фильмов.

Мэр города заявил, что к началу декабря город уже будет полностью украшен.