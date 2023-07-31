Новый ЖК в Фергане построят инвесторы из Китая

В узбекской Фергане разворачивается жилищное строительство: городские власти намерены возвести жилой комплекс из десяти 12-этажек, которые будет строить крупная китайская строительная компания.

В Фергане (Узбекистан) будет построен новый жилой комплекс, в который войдут десять 12-этажных жилых домов – вопросы предстоящего строительства хоким Ферганской области Хайрулло Бозоров обсудил с делегацией китайской строительно-инжиниринговой группы компаний Shanxi Construction Engineering, сообщает администрация области.

Строиться новый микрорайон будет за счет инвестиций китайской компании, которая применит в его создании лучшие наработки в области проектирования и строительства, передает Sputnik Узбекистан.

Сотрудничество властей региона со строителями из Поднебесной этим не ограничится: у китайских строителей, которые входят в список 80 лучших подрядных компаний Китая, далеко идущие планы.

"После успешной реализации проекта по возведению данного комплекса мы готовы приступить к более крупным проектам в строительной сфере в вашем регионе"

- глава китайской делегации Цзян Юньцян