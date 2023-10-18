Вестник Кавказа

Прививку от гриппа сделали 40% россиян

Прививку от гриппа сделали 40% россиян
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вакцинация от гриппа продолжается в России, на данный момент привиты 40% граждан. На прошлой неделе в стране выявили гонконгский грипп.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о ситуации с вакцинацией от гриппа в России и с заболеваемостью на данный момент.

"На сегодняшний день привито уже более 60,2 миллиона человек, это более 40% от численности населения страны"

– Попова

Она отметила, что кампания по вакцинации населения должна продолжаться, не снижая темпов.

На прошлой неделе в Россию пришел гонконгский грипп. В целом заболеваемость сезонными гриппом и ОРВИ в стране сейчас невысокая, однако быстро растет заболеваемость коронавирусом.

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