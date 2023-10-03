В Дагестане задержан замминистра внутренних дел

Представители силовых структур задержали заместителя министра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова, у него дома и в офисе проходят обыски.
Сотрудники силовых ведомств Дагестана задержали заместителя главы МВД Дагестана Руфата Исмаилова.
"Задержан замминистра внутренних дел Республики Дагестан Руфат Исмаилов, у него проходят обыски дома и на работе"
- силовые структуры по Дагестану
Причина задержания заместителя министра уточняется, - сообщили в МВД по региону, передает ТАСС.
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