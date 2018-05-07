Служу России: Камил Салимханов - героический полковник ВС РФ

Полковник Камил Салимханов, азербайджанец по национальности, стал Героем России – в зоне СВО он в кратчайшие сроки смог оборудовать мостовые переправы через две реки, что обеспечило своевременную переправу и развитие дальнейшего наступления войск.

Полковник инженерных войск Камил Салимханов, заместитель начальника инженерных войск одного из соединений российской армии, азербайджанец по национальности, стал Героем России: в зоне специальной военной операции инженерные подразделения под умелым командованием Салимханова смогли в кратчайшие сроки под непрекращающимся огнем противника оборудовать мостовые переправы через две реки. Это позволило обеспечить своевременную переправу, высокий темп продвижения войск и развитие их дальнейшего наступления.

Также герой лично участвовал в разминировании моста через реку Тетерев в районе н.п. Иванков, в ходе которого были обнаружены и обезврежены взрывчатые вещества общей массой более 300 кг тротила, сообщает министерство обороны Российской Федерации.

Решительные действия Камила Салимханова в сочетании с высоким профессионализмом и опытом боевых действий позволили организовать имеющимися силами оборону и в кратчайшие сроки установить инженерные заграждения через реку Уж в районе н.п. Рудня-Вересня, благодаря чему были сорваны планы диверсионных действий со стороны националистов по уничтожению мостовой переправы.

Проявив отвагу, Камил Салимханов грамотно организовал эвакуацию с территории, подконтрольной националистам, более 20 единиц инженерной техники, а также организовал оперативное восстановление военной техники, вышедшей из строя в результате боев.

Также полковник неоднократно принимал участие в разминировании районов и объектов для безопасного продвижения войск. Он лично принимал участие в эвакуации и доставке к месту сосредоточения транспортно-заряжающих машин, необходимых группировке войск для успешного выполнения специальных задач.