Вестник Кавказа

Аренда жилья для дагестанцев стала недоступной

Аренда жилья для дагестанцев стала недоступной
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дагестан оказался одним из аутсайдеров в рейтинге доступности аренды жилья в России. Лидерами стали Кемеровская область, Санкт-Петербург и Татарстан. Рейтинг составлен РИА Новости.

Республики СКФО расположились в зоне аутсайдеров в списке российских регионов по доступности аренды жилья, составленном РИА Новости.

Лидерами данного рейтинга стали Кемеровская область - 70,2%, Санкт-Петербург - 68,3% и Татарстан - 65,8%. Москва расположилась на 45 месте (49,5%).

Последними в списке оказались республики Северного Кавказа - Ингушетия (16,8%), Дагестан (15,8%). Замкнула рейтинг Кабардино-Балкария - 13,1%.

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