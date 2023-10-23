Аренда жилья для дагестанцев стала недоступной

Дагестан оказался одним из аутсайдеров в рейтинге доступности аренды жилья в России. Лидерами стали Кемеровская область, Санкт-Петербург и Татарстан. Рейтинг составлен РИА Новости.
Республики СКФО расположились в зоне аутсайдеров в списке российских регионов по доступности аренды жилья, составленном РИА Новости.
Лидерами данного рейтинга стали Кемеровская область - 70,2%, Санкт-Петербург - 68,3% и Татарстан - 65,8%. Москва расположилась на 45 месте (49,5%).
Последними в списке оказались республики Северного Кавказа - Ингушетия (16,8%), Дагестан (15,8%). Замкнула рейтинг Кабардино-Балкария - 13,1%.
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