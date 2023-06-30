В Турции мужчина случайно нашел древний подземный город

Житель Каппадокии при ремонте собственного дома обнаружил под ним целый город. Древние подземные строения уходят вниз на 3-4 этажа.

В Каппадокии может появиться новая достопримечательность - житель города Кайсери обнаружил под своим домом подземный город, сообщает телеканал TRT Haber.

Профессор Осман Озсой считает, что древнему городу не менее двух тысяч лет. При этом раскопки показали, что в этом месте существует как минимум два независимых друг от друга слоя, они связаны туннелями.

"Некоторые места закрыты в связи с наличием собственности. Если говорить о тех местах, которые не закрыты, то подземный город имеет длину не менее 150-200 метров"

– профессор

Со временем на месте подземного города появились строения, возвышающиеся над землей, а старые помещения люди стали использовать как сараи и склады.

Мустафа Халыджыоглу случайно сделал археологическое открытие, ремонтируя свое жилище.

"Мы боялись заходить туда без света. Когда мы очистили здесь грязь, обнаружился подземный город. Единственная наша цель - оставить артефакт для будущих поколений. <…> Я надеюсь, что государство нас поддержит в этом вопросе, и мы вскроем ценности"

– Халыджыоглу

В Каппадокии есть несколько древних подземных городов, эти места популярны у туристов. Новая находка также может превратиться в достопримечательность.

"Мы хотим, чтобы туристы, приезжающие сюда, видели не руины, а что-то другое. По моим оценкам, площадь подземного города, в котором мы работаем, составляет 300 квадратных метров. <…> Мы делали поверхностную уборку. По нашим оценкам, в этом месте 3-4 этажа. Необходимо серьезно раскопать это место"

– Халыджыоглу