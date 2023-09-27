В Азербайджане завтра начнутся пятидневные выходные

С 8 ноября в Азербайджанской Республике начинается череда праздников. Жителей АР ждут пять выходных дней.

Завтра в Азербайджане начинаются пятидневные каникулы. Ранее кабинетом министров республики был подписан указ о последовательности нерабочих и рабочих дней. Было решено сделать прошедшую субботу 4 ноября рабочим днем, а предстоящую пятницу 10 ноября объявить нерабочей.

Таким образом, выходные продлятся с 8 по 12 ноября. Первым рабочим днем станет понедельник 13 ноября.

Завтра АР отпразднует День Победы. Указ о государственном празднике, который призван увековечить память о Победе Азербайджана в Карабахской войне, был подписан президентом Ильхамом Алиевым в 2020 году.

В четверг 9 ноября страна отметит День Государственного флага.