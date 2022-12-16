Крым готов возобновить паромное сообщение с Турцией

Российский Крым готов снова возродить паромное сообщение с Турцией, это позволит активно развивать не только туристические, но и торговые отношения между странами.

В скором времени Крым может возобновить движение паромов между полуостровом и турецким побережьем, что будет обоюдно выгодно для развития туризма и торговли, рассказал на международной выставке-форуме "Россия", проходящей на ВДНХ в Москве, глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Это тот проект, который легко достаточно реализуем, и мы уверены, что это вполне возможно"

- Владимир Константинов

Необходимость такого маршрута продиктована в первую очередь предопределенностью развития торговых, то есть экономических отношений с Турцией, также немаловажное значение это имеет для развития туризма, добавил Константинов, передает РИА Новости.

Напомним, паромное сообщение между Крымом и Турцией было окончательно прервано из-за санкций в 2017 году, однако власти полуострова активно восстанавливают былые связи, в Турции также заявили о своем интересе в развитии торговых связей.